Финал «Суперкубка Легенд» в Хорошевке проведут 13 июля

Футбольный турнир «Суперкубок Легенд» завершится в пятницу, 13 июля. На поле Дворца спорта «Мегаспорт» команды сборной России и сборной Италии поведут борьбу за главный трофей.

— Во второй день турнира наши ребята в упорной борьбе одержали победу над сборной Германии со счетом 6:5, а вот португальцы сумели вырвать победу со счетом 5:3, — рассказывает представитель пресс-службы ДС Елена Кефер. — В группе «А» по итогам встреч наша сборная заняла первое место и вышла в финал.

По результатам жеребьевки расписание матчей финального игрового дня «Суперкубка Легенд 2018» выглядит следующим образом: матч за седьмое место начнется в 15.00. На поле выйдут сборные Франции и Китая. В 16.00 борьбу за пятое место поведут команды Германии и Америки. Команда «Все звезды» и футболисты из Португалии разыграют бронзу турнира в 17.00. Решающая встреча начнется в 18.00.

Напомним, что ДС «Мегаспорт» расположен на Ходынском бульваре, 3. (еп)