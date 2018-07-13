ФК «Нижний Новгород» представит новую эмблему и форму

Футбольный клуб «Нижний Новгород» представит новую эмблему и игровую форму футболистов 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Презентация пройдет в рамках встречи с игроками, тренерами и руководством клуба в преддверии начала ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2018–2019 годов.

Кроме того, на встрече состоится представление новых игроков футбольной команды. Также в программе запланирована фото и автограф-сессия с футболистами и выступления нижегородских музыкальных коллективов.

Мероприятие начнется в 18:00 в концертном зале Premio Centre. Вход для всех желающих бесплатный.

Фото: Надежда Кей