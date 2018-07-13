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Глава ассоциации болельщиков Франции не попал на поезд, решив лучше рассмотреть Петербург
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Глава ассоциации болельщиков Франции не попал на поезд, решив лучше рассмотреть Петербург 

ТАСС 5 часов назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Президент организации болельщиков из Франции Эрви Мугин не попал в четверг на поезд из Санкт-Петербурга в Москву, где 15 июля его национальная сборная сыграет с командой Хорватии в финале чемпионата мира по футболу, из-за того, что решил еще на один день остаться в городе, чтобы рассмотреть достопримечательности. Об этом он рассказал ТАСС.
"Я не попал на поезд вчера [в четверг], потому что решил остаться здесь [в Петербурге] еще на один день. Потому что это один из самых главных городов России, который важно посетить", — сказал Мугин.
Он добавил, что накануне ему удалось посетить Петергоф. «Здесь очень много всего интересного, у меня не так много времени, но я пытаюсь попасть в максимальное количество мест», — отметил он, добавив, что это его первый визит в город на Неве.
Ранее сообщалось, что по данным государственного музея— заповедника «Петергоф», за время чемпионата его посетили множество болельщиков из разных стран мира.
В пятницу в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы фан-посольств в городах, принимавших чемпионат мира, и подготовке болельщиков к финальному матчу. На ней присутствовал глава фан-клуба хорватской команды Томислав Милайс. Мугину, из-за того, что он остался в Петербурге, пришлось принять участие в мероприятии по телемосту из Петербургского регионального информационного центра ТАСС. Француз отметил, что уедет в Москву на поезде в пятницу вечером.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Финал между сборными Хорватии и Франции пройдет в Москве 15 июля, в Санкт-Петербурге 14 июля команды Англии и Бельгии сыграют матч за третье место.
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