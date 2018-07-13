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Стивен Джеррард: Футболисты сборной Англии на ЧМ-2018 добились большего, чем я
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Стивен Джеррард: Футболисты сборной Англии на ЧМ-2018 добились большего, чем я 

Советский спорт 5 часов назад
Англичане в полуфинале проиграли команде Хорватии (1:2) и 14 июля сыграют в матче за бронзу ЧМ-2018 с бельгийцами.
«Я опустошен, ведь все знают, что это была невероятная возможность выйти в финал чемпионата мира. Но поразмыслив над произошедшим на протяжении 24 часов, думаю, этими игроками и тренерским штабом можно только гордиться. Они добились гораздо большего, чем я, чем мы, поэтому все, что я могу сделать, снять перед ними шляпу и поздравить», — приводит слова Джеррарда Daily Post.
Джеррард в составе сборной Англии максимум доходил до четвертьфиналов крупных международных турниров.
Матч за бронзу ЧМ-2018 Англия — Бельгия состоится 14 июля в Санкт-Петербурге.
Кто победит в матче за третье место на ЧМ-2018?
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