Стивен Джеррард: Футболисты сборной Англии на ЧМ-2018 добились большего, чем я

Англичане в полуфинале проиграли команде Хорватии (1:2) и 14 июля сыграют в матче за бронзу ЧМ-2018 с бельгийцами.

«Я опустошен, ведь все знают, что это была невероятная возможность выйти в финал чемпионата мира. Но поразмыслив над произошедшим на протяжении 24 часов, думаю, этими игроками и тренерским штабом можно только гордиться. Они добились гораздо большего, чем я, чем мы, поэтому все, что я могу сделать, снять перед ними шляпу и поздравить», — приводит слова Джеррарда Daily Post.

Джеррард в составе сборной Англии максимум доходил до четвертьфиналов крупных международных турниров.

Матч за бронзу ЧМ-2018 Англия — Бельгия состоится 14 июля в Санкт-Петербурге.

Кто победит в матче за третье место на ЧМ-2018?