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Президент «Урала»: «У нас никаких проблем нет, собираемся начать сезон на новой арене»
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Президент «Урала»: «У нас никаких проблем нет, собираемся начать сезон на новой арене» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб из Екатеринбурга начнет сезон на стадионе «Центральный», который был реконструирован специально для проведения матчей ЧМ-2018. На время турнира стадион был переименован в «Екатеринбург Арену». — У нас никаких проблем, слава богу, нет. Мы собираемся начать сезон на новом стадионе, — сказал Иванов. Также Иванов прокомментировал информацию о том, что «Ростов» не будет арендовать «Ростов Арену» из-за высокой арендной платы. — Я не верю, что «Ростов» не будет играть на новом стадионе, это же неправильно, — продолжает Иванов. — Для чего тогда строились стадионы? Чтобы местные команды там не играли? Все ведь делалось для того, чтобы было комфортно и футболистам, и зрителям. (Иван ТОРОПЦЕВ)
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