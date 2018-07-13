Thomson Reuters оценил рыночную стоимость кубка ЧМ-2018

Стоимость кубка, вручаемого победителю Чемпионата мира по футболу в 2018, составляет $158,5 тысяч, сообщает Thomson Reuters.

«Шестикилограммовый трофей состоит из чистого золота и камней малахита, поэтому содержание золота в кубке составляет примерно 5 килограмм или 160,75 тройских унций 18-каратового (75-процентного) золота. По нынешним ценам это эквивалентно $158,500», — говорится в исследовании.

С 1974 года, когда этот кубок был создан, стоимость трофея выросла почти в 10 раз, тогда его рыночная стоимость составляла $16 тысяч.

По оценке компании, 15-килограммовый кубок Лиги чемпионов, наиболее престижный клубный трофей в Европе, стоит $7,275 тыс., а кубок Лиги Европы — $3,63 тыс.