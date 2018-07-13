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Жители Хорошевки займутся бегом
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Жители Хорошевки займутся бегом 

Управа района Хорошевский города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Любители бега из САО соберутся в парке «Березовая роща» в воскресенье, 15 июля. Бесплатную тренировку проведет последователь самой большой в мире школы циклического спорта «I Love Supersport» кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, многократный участник чемпионатов России, многократный призер региональных чемпионатов Сергей Марковский.
— Тренерский стаж Сергея составляет уже более восьми лет, — рассказывают представители школы. — В этот раз мы проводим открытую тренировку в новых локациях, чтобы жители столицы могли познакомиться с тренером, оценить территорию и принять решение, комфортно ли здесь тренироваться.
Для участия требуется предварительная запись по ссылке: https://ilovesupersport.com/running/otkrytaya-trenirovka-po-begu.
Начало тренировки в 9.00. Место встречи — улица Куусинена, 8. (еп)
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