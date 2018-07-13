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В сети обсуждают красавицу-жену самого скандального футболиста ЧМ-2018
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В сети обсуждают красавицу-жену самого скандального футболиста ЧМ-2018 

Лиза 5 часов назад
Фото: Лиза
@ivana_vidaВ сети обсуждают красавицу-жену самого скандального футболиста ЧМ-2018Хорватский футболист Домагой Вида (29) известен всем, кто следит за результатами чемпионата мира по футболу. Именно хорватская сборная сразится за Кубок мундиаля в воскресенье, 15 июля. Вида отличился не только своей игрой и забитым в матче с Россией голом, но и проукраинскими высказываниями. Неспортивное поведение футболиста резко осудили и болельщики, и FIFA. После чего Вида принес официальные извинения за неудачную шутку.
Из-за скандальной истории внимание приковано не только к скандальному хорвату, но и к его супруге. К ней никаких претензий. Наоборот, пользователи пришли в восторг от снимков жены футболиста. Ивана, так зовут девушку, находится в Москве и горячо поддерживает мужа на трибунах стадиона.
Ивана с сыном на руках, @ivana_vida
В столицу она прилетела вместе с их сыном Давидом. Пока футболист восстанавливается после матчей, Ивана гуляет по городу. В ее микроблоге множество снимков на фоне достопримечательностей. Известно, что девушка работала моделью и даже завоевала титул «Мисс Хорватия» в 2014 году. Русскоязычные фолловеры, а их у Иваны за время ЧМ-2018 прибавилось, в восторге от ее внешности: «Красавица какая! Сразу видно, модель!», «У Виды хороший вкус! Вы очаровательны». Безусловно, нашлись и недоброжелатели, язвительно отметившие, что девушка явно увлекается филлерами и, скорее всего, вставила грудные импланты.
Читай материал только у нас: 25 самых красивых болельщиц ЧМ-2018.
@ivana_vida
@ivana_vida
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