Как побеждать в футболе: Черный кролик, дикое видео, свитер Ахметова и другие проверенные методы

Удивительны образом футбольные люди, во всяком случае, многие из них, сохраняют в себе наивность, непосредственность и, что ли, детскость в восприятии жизни, вплоть до преклонных лет. Этому, пожалуй, способствует и тот факт, что далеко не все в самой популярной игре человечества можно рассчитать и уложить в жесткие рамки законов природы. В футболе важны везение, фарт, правильное сочетание обстоятельств. А раз так, то открывается широчайший простор для суеверий, примет и ритуалов.

Причем, случается так, что в одном человеке пересекаются настроения, по идее, взаимоисключающие друг друга. Скажем, религиозность и архаичные суеверия. Яркий тому пример — тренер столичного «Локомотива», работавший ранее с киевским «Динамо» Юрий Семин . Перед всякой игрой он непременно достает из кармана иконку и истово крестится. Что не мешает наставнику футболистов рассчитывать и на поддержку его фартовой шапочки-петушка.

Не избежал уважительного отношения к приметам и самый богатый человек Украины, президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов . Широко известен случай с его «везучим» лиловым свитером. Хозяин сильнейшего клуба Восточной Европы последних лет носил это одеяние на играх в 2009 года, вплоть до того, как «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА

Были случаи, когда Ахметов покидал стадион за некоторое время до конца матча, где-то бродил среди деревьев. Потом президенту сообщали счет, он возвращался к команде, чтобы разделить триумф. Так повелось с тех пор, как на одной из игр Ринат Ахметов разнервничался, досрочно ушел с арены, а «Шахтер» победил в принципиальной схватке. То есть, ритуал был признан, что называется, «на фарт». Впрочем, вот уже несколько лет, с начала войны в Донбассе, Ахметов не смотрит футбол на стадионе.

Резкий контраст с президентом «Шахтера» в этом смысле составлял многолетний и самый успешный тренер донецкого клуба Мирча Луческу . Удивительное для футбола дело — румынский специалист совершенно далек от суеверий. Именно он смог сломать один из самых древних пережитков и разрешить брать в самолет с командой женщин. Например, работниц клуба, жен футболистов, если в том была нужда. До Луческу на это табу никто не смел покушаться, а дамы, даже входящие в директора клуба, путешествовали отдельно. Мирча очень удивлялся эдакому анахронизму, а потом взял и отменил его. И надо же такому случиться, никак на выступлениях команды женский фактор не сказался.

А ведь раньше доходило до смешного. В ФК «Мариуполь» работает администратор Евгений Канана, гротескная и по-своему знаменитая в украинском футболе фигура. Когда он трудился в «Шахтере», появление женщины, не то, что в самолете или автобусе (это было невозможно по определению), но где-то вблизи раздевалки на стадионе, могло вызвать атомный взрыв гнева. Незадачливая барышня имела реальные шансы не просто выслушать оригинальную информацию о себе и всех своих родственниках, но и быть изгнанной чуть ли не пинками.

Забавная ситуация случилась в один прекрасный день на сборах в Испании. За «Шахтером» прибыл автобус, водителем которого была женщина. С Кананой чуть удар не случился. Явное же нарушение правил, а выгнать нельзя. Потому как, кто поведет автобус?

Еще Канана скрупулезно следил, чтобы автобус с командой, упаси Господь, не сдал назад. Это, по его мнению, могло повлечь за собой страшные беды и, уж совершенно точно, поражение в ближайшем матче. Водитель команды Рушан Брагин это прекрасно знал и, кажется, вообще никогда в жизни не ездил задним ходом. Но за кордоном шофер-иностранец, естественно, приходил в изумление, когда он всего-то решил чуть сдать назад, а Евгений Канана истошно орал: «No, назад! No, назад!» К этом прилагались три этажа идиоматических выражений.

Как уже было сказано выше, Мирча Луческу не испытывал ни малейшего благоговения перед приметами и ритуалами. Однако у принципиальных соперников «Шахтера», в клубе «Динамо» (Киев), как нарочно были собраны самые забубенные типажи украинского футбола. Как-то «горняки» прибыли в столицу на игру. На динамовском стадионе Луческу не разобрался и, выведя команду на разминку, уселся на скамеечке запасных хозяев поля. Когда это святотатство увидел ответственный динамовский работник Александр Чубаров, между прочим, Заслуженный тренер Украины, он просто побелел от ужаса.

Александр Чубаров

С какой радостью вытащил бы он нарушителя за ухо со скамейки, но не смел. Иностранец, знаете ли, причем, за которым явственно просматривалось сияние империи Рината Ахметова. Чубаров и так плясал вокруг Луческу и эдак пытался ему что-то пояснить. Но был так невнятен, что тренер не понял его, даже умея говорить на 8 языках. В конце концов, наставник гостей разобрался, что перепутал скамеечки и покинул расположение киевлян. Чубаров вздохну с облегчением, воровато осмотрелся и стал мелко крестить кресло, где только что находился супостат. Я это заметил и сказа Луческу.

— Мистер, там после вас стул крестят. — Не может быть. — Честное слово. — Вот ненормальные.

Мирча улыбнулся, но случай этот запомнил. Когда следующий раз «Шахтер» приехал играть с «Динамо», Луческу нарочно на разминке уселся на чужую лавочку. Взволновать противника, вывести его из душевного равновесия — это большое дело. А использовать при этом склонность соперников к суевериям — просто здорово.

Когда-то, уже довольно давно, в «Шахтер» прибыл игрок сборной Сенегала Ассан Ндиайе. Это был высокий иссиня-черный парень, приятный в общении, воспитанный и образованный. Он выбрал себе игровой номер «13», удивив обслугу команды. Все это происходило задолго до Луческу, суеверия в ту пору процветали в донецком клубе. Ассана попытались отговорить, но он был настойчив. На аборигенов легионер смотрел с сочувствием, как на дикарей.

«Интересно, как это номер на футболке может повлиять на мою игру?» — неоднократно удивлялся он.

Когда я делал с сенегальцем интервью, кроме всего прочего, мы с ним сравнивали наши и африканские суеверия. Оказалось, что если у нас многие цепенеют, если дорогу перебегает черный кот, то у африканских товарищей выбор гораздо больше. По словам Ассана, считается не к добру, если маршрут путнику перебежит черный кролик. И не только черный. И не только кролик. Козел тоже, даже и белый. И крокодил ничего хорошего не сулит, что, в принципе, можно было и догадаться.

«Но ты же понимаешь, что это все такая дикость», — констатировал, белозубо улыбаясь, чернявый детина, игравший под номером «13».

Зачастую футболисты сами себе придумывают приметы и ритуалы, чтобы потом мучительно их придерживаться. Значение имеет все, включая, с какой ноги игрок вышел на поле. Анатолий Тимощук , капитан «Шахтера», а затем и питерского «Зенита» многие годы поддевал под игровую футболку этакий «вшивничек». В смысле, тоже футболку, но хлопчатобумажную. От многочисленных стирок та превратилась в бесформенную линялую хламиду, но футболист оставался верен своему талисману.

Футбол. РФПЛ. Матч «Динамо» — «Зенит»

Еще у Тимощука была заветная капитанская повязка в цвета флага ФРГ. Некогда она принадлежала Лотару Маттеусу, который подарил ее после матча капитану молдавской сборной Александру Спиридону. А тот, уже будучи тренером, вручил раритет Тимощуку. В «Зените» выступать с немецкими цветами на руке было как-то странновато, согласитесь. Но не ломать же ритуал. Тимощук надевал повязку Маттеуса, а поверх нее еще одну — с питерской символикой.

Об одном из самых, пожалуй, злых и мучительных ритуалов, мне рассказала Сергей Ателькин . Этот нападающий выступал в чемпионатах Италии и Португалии, но более всего прославился в своем родном «Шахтере». Давным-давно, когда люди еще смотрели видеокассеты, он приобрел себе перед игрой пару фильмов. Стал смотреть — дичайшая чушь. Но команда в тот день выиграла.

«Это знак!» — решил Ателькин. И стал перед каждым матчем покупать кассеты, причем, просил выбрать что-то похуже, потоскливее. Героически сам смотрел и заставлял тоже самое делать соседа по комнате на тренировочной базе. На какие только жертвы не пойдешь, ради привлечения на свою сторону удачи.

Кстати, если считаете, что это только нашим футболистам свойственны суеверия, глубоко ошибаетесь. Лет, наверное, 20 тому назад скандальная история случилась в Италии. Там началась натуральная эпидемия. Игроки богатейших клубом страдали грибком ног. Они годами не мыли свои бутсы, чтобы не смыть удачу. Антисанитария же может еще и ни к таким последствиям привести. А вы изволите говорить, мол, Европа, цивилизация!