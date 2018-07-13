Французские болельщики не столкнулись с проблемами во время пребывания на ЧМ-2018 по футболу в России 

Президент организации болельщиков из Франции Эрви Мугин поделился впечатлениями от пребывания на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.
«Хочу поздравить Россию с успешным проведением чемпионата. У нас не было никаких проблем во время пребывания в стране», — приводит слова Мугина ТАСС.
Он отметил, что подготовка к финалу мундиаля является для французских болельщиков сравнительно новым опытом.
«За 20 лет мы третий раз выходим в финал мирового первенства. Завтра на Красной площади мы встретимся с нашими болельщиками, обсудим подготовку к матчу», — добавил Мугин.
Финальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил на финал ЧМ-2018 по футболу Лорана Косельни и Димитри Пайета, не попавших на турнир из-за травм.