Французские болельщики не столкнулись с проблемами во время пребывания на ЧМ-2018 по футболу в России

Президент организации болельщиков из Франции Эрви Мугин поделился впечатлениями от пребывания на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«Хочу поздравить Россию с успешным проведением чемпионата. У нас не было никаких проблем во время пребывания в стране», — приводит слова Мугина ТАСС

Он отметил, что подготовка к финалу мундиаля является для французских болельщиков сравнительно новым опытом.

«За 20 лет мы третий раз выходим в финал мирового первенства. Завтра на Красной площади мы встретимся с нашими болельщиками, обсудим подготовку к матчу», — добавил Мугин.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.