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Нам идёт быть вежливыми. Мы просто не пробовали
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Нам идёт быть вежливыми. Мы просто не пробовали 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пустеют улицы Москвы (звучит как оксюморон, конечно). Мундиаль уходит. Надеюсь, улыбки, хотя бы ещё какое-то время, не сползут с лиц. В самом конкретном и самом общем-мировоззренческом смысле этих слов.
Нам идёт быть открытыми, приветливыми, вежливыми, доброжелательными, отзывчивыми. Не только с гостями, но и друг с другом. Мы просто не пробовали.
Московские полицейские в этот месяц своей приветливостью напоминали стюардесс первого класса. Как они будут восстанавливаться и обретать то, что считалось их профессиональными чертами до чемпионата?
Всё вокруг, начиная с финального свистка финального матча, будет мешать нам оставаться такими, какими мы позволили себе быть в этот месяц.
Но давайте держаться. Изо всех сил. Из последних. Минута за минутой. Как наша упрямая сборная в матче с Испанией.
И, наверное, чемпионами в этом деле нам не стать. Но хотя бы до четверть финала дойти сможем? А там, глядишь, ещё и серия пенальти будет.
Источник: Блог Максима Виторгана
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