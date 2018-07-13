Нам идёт быть вежливыми. Мы просто не пробовали

Пустеют улицы Москвы (звучит как оксюморон, конечно). Мундиаль уходит. Надеюсь, улыбки, хотя бы ещё какое-то время, не сползут с лиц. В самом конкретном и самом общем-мировоззренческом смысле этих слов.

Нам идёт быть открытыми, приветливыми, вежливыми, доброжелательными, отзывчивыми. Не только с гостями, но и друг с другом. Мы просто не пробовали.

Московские полицейские в этот месяц своей приветливостью напоминали стюардесс первого класса. Как они будут восстанавливаться и обретать то, что считалось их профессиональными чертами до чемпионата?

Всё вокруг, начиная с финального свистка финального матча, будет мешать нам оставаться такими, какими мы позволили себе быть в этот месяц.

Но давайте держаться. Изо всех сил. Из последних. Минута за минутой. Как наша упрямая сборная в матче с Испанией.

И, наверное, чемпионами в этом деле нам не стать. Но хотя бы до четверть финала дойти сможем? А там, глядишь, ещё и серия пенальти будет.