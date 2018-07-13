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«Луч-Энергия» сменил название
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«Луч-Энергия» сменил название 

Советский спорт 5 часов назад
С нового сезона команда будет именоваться «Лучом». Данное название клуб носил с момента основания в 1958 году и до 2002 года.
17 июля «Луч» сыграет в первом туре ФНЛ на своем поле во Владивостоке с «Химками».
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