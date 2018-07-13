Тактический разбор сборной Франции, финалиста чемпионата мира — 2018

Прагматичный подход Дешама

Состав сборной Франции на каждый матч Дидье Дешам собирает по блокам, исходя из задач, течения игры и качества соперника. В контрольных матчах «трёхцветные» сохраняли расстановку (4-4-2 без мяча, 4-3-3 с мячом), но ротировали атакующие и более сдержанные блоки. Например, на флангах защиты сформировалось две чёткие связки. Менди и Сидибе — более полезные в атаке игроки, регулярно забегающие на финальную треть поля по флангам, делающие много подач в штрафную. Люка Эрнандес и Павар — сдержанный вариант: у обоих хороший первый пас, но оба подключаются вперёд очень осторожно.

Весь чемпионат мира играли именно Эрнандес с Паваром, даже против значительно уступавшей в классе Австралии. Похоже, что шаг направлен на противостояние контратакам соперника — крайние защитники встречали их ниже, из-за чего свободных зон возникало гораздо меньше. Особенно это касалось Павара, номинального центрального защитника. По ходу ЧМ Павар осмелел, начал агрессивнее подключаться вперёд — но всё равно делал это очень рационально и с подстраховкой сзади.

Аналогично и на других позициях, где рассматривалась конкуренция. Тома Лемар играл левого хавбека в 4-4-2 в «Монако», Дешам доверял ему похожую роль, а при контроле мяча Лемар перестраивался на глубинного плеймейкера и делал много проникающих передач — как на ход Менди, с которым сохранил химию, так и для нападающих. Оборонительную работу Лемара по меркам инсайда тоже нельзя назвать плохой. Однако весь ЧМ Тома просидел в запасе, а на его позиции выходили только Матюиди и Толиссо — игроки более оборонительного плана.

Прагматичный подход Дешам соблюдал и в выборе тактики на матчи. Расстановка оставалась неизменной — те самые 4-4-2 без мяча, 4-3-3 с мячом. Но обязанности игроков подстраивались под соперников. Против Аргентины Блез Матюиди много смещался с фланга в центр, чтобы играть по Лео Месси с его задачей «ложной девятки». Так Дешам сознательно пожертвовал флангом при обороне, понимая, что справа у Аргентины непродуктивный в подключениях вперёд Габриэль Меркадо . Против Бельгии Матюиди вместе с Н’Голо Канте грыз в правом полуфланге Кевина Де Брёйне. Его средняя позиция сместилась ближе к флангу, но задача закрывать лучшего атакующего игрока соперника никуда не делась. Это тоже часть прагматичного подхода Дешама.

В этом плане интересно, как именно Франция будет сдерживать Луку Модрича . Капитан хорватов меняет позицию и роли по ходу матчей, находя слабые места в построении соперников. Так было в четвертьфинале против Англии, когда Модрич сел с позиции «десятки» к центральному кругу и разворачивал атаки резкими передачами на фланги в 1-2 касания. Закрыть Модрича одним игроком будет проблематично.

Польза без мяча от каждого игрока

Дидье Дешам подчинил команду общей идее настолько, что заставил обороняться даже Поля Погба . В клубах Погба очень подвержен потерям концентрации, откровенно ленится работать без мяча, и в середине минувшего сезона это сделало Погба запасным « Манчестер Юнайтед ». Идея футбола в этой сборной Франции близка к идеям Жозе Моуринью, но разница между игрой Погба за сборную и за клуб громадна. У Дешама звёздный игрок вступает в среднем на 4,2 единоборства чаще, чем в «Ман Юнайтед», делает на 0,2 отбора и перехвата больше за матч, более чем пятикратно перекрывает клубную статистику по выносам (2,2 против 0,4).

Цифры не так важны, важнее готовность Погба выполнять на поле черновую работу, далёкую от его привычной. Против Бельгии Поль фактически персонально опекал Маруана Феллайни — одного из двух самых опасных бельгийцев в воздухе в чужой штрафной. Забавно, что именно тренер Бельгии Роберто Мартинес выпустил Феллайни, чтобы сдерживать Погба, но столкнулся с зеркальным приёмом. Погба опускался вплотную к линии защиты, караулил навесы в сторону бельгийского тарана и упустил визави лишь однажды — в середине второго тайма, когда Феллайни пробил головой мимо створа.

Аналогичная история происходит с другими игроками. Антуана Гризманна Дешам в том числе ценит за отработки без мяча, что снова доказал на ЧМ. В матче с Аргентиной Гризманн помогал защищаться против Лео Месси, когда он смещался в центр — опускался к своей штрафной и включался в отбор даже внутри штрафной. Против Бельгии Гризманн помогал команде закрывать Кевина Де Брёйне, когда он начал много смещаться направо.

Идеальный пример того, насколько польза без мяча перекрывает остальные качества для Дешама — железное место в старте Оливье Жиру. Против Бельгии он получил наибольшее количество моментов за турнир (6), но так и остался без ударов в створ. Однако тренер Франции похвалил Жиру за работу без мяча: «Жиру и Гризманн сыграли огромную роль в нашей победе. Дембеле и Витсель были вынуждены отдавать мяч защитникам, которые хуже оснащены технически». Это особенно важно в контексте того, что Дешам не любит отдельно выделять игроков после матчей.

Дешам прав. Жиру может сколько угодно транжирить моменты, пока он: а) цепляется за верховые мячи, скидывая их Гризманну и Мбаппе, б) мешает сопернику адекватно начинать и развивать атаки. Жиру метался в прессинге между Дембеле и Витселем, а после гола сел ниже, блокируя передачи через центр. Расстановка Франции изменилась фактически на 5-1-4-0, и Жиру отлично справился со своей оборонительной работой. Это то, что и требуется от Оливье.

Нечеловеческая форма Н’Голо Канте

«Канте всегда нацелен на отбор мяча, также он практически не теряет мяч при нашей атаке, именно поэтому он так важен. Он очень хорошо сыграл против Аргентины. Правда состоит в том, что мы не видели Месси, когда он играл против нас», — говорит Дидье Дешам. Н’Голо Канте — без сомнений главный игрок сборной Франции, и ключевое, что он даёт — интенсивность движения. Канте перекрывает всю опорную зону по горизонтали, закрывая и полуфланги (страховка Погба и Матюиди), и центр, и ориентируясь на ключевых игроков соперника. Пожалуй, лишь один игрок может поспорить с Канте в интенсивности — Касемиро. Поль Погба говорит, что у Канте 15 лёгких, а Кристиан Карамбё сравнивает Н’Голо с главным тренером нынешней сборной.

Игра на быстрых рывках — главное, что помогает Канте контролировать центр поля. Вместе с этим он отлично читает ситуацию на поле. Н’Голо часто перемещается на одной вертикальной линии с мячом, перекрывая потенциальный пас между линиями, и быстро насыщает нужную зону при резком переводе из одной зоны в другую. Так Канте в матче с Бельгией одновременно мешал проникать в центр Эдену Азару и перекрывал Кевина Де Брёйне как адресата передач. Оба проявляли себя только вдалеке от опорной зоны: Азар — на левом фланге, где идти в обводку проще из-за меньшего пространства, КДБ — в глубине.

Что ещё выгодно выделяет Канте, так это прогресс в игре в пас. По сравнению с «Лестером» Канте стал принимать лучшие решения, больше обострять, делать больше проникающих передач. В сборной Франции он удерживает планку нагрузки и точности передач, заданную в «Челси», и делает очень правильные первые решения при переходе из обороны в атаку. За следующие решения отвечают уже Гризманн и Мбаппе. Отличная форма Килиана Мбаппе

«У Мбаппе исключительный талант. Он дает то, что необходимо команде. Видно, что команда пользуется его качествами, создает ему возможности для отрыва», — сказал Роберто Мартинес после проигранного полуфинала. Стилистических особенностей атаки у Франции действительно мало, но создание выгодных ситуаций для Килиана Мбаппе — действительно одна из таких.

Мбаппе не перегружается оборонительной работой (единственный в сборной Франции), чтобы быстро разгоняться в контратаках, когда мяч доставляется ему. Он отлично чувствует пространство, куда нужно открыться, и всегда делает правильное первое касание, улучшая позицию или вскрывая свободную зону за спиной опекуна. И на скорости он очень крут в подыгрыше — настолько, что делает два паса пяткой за одну атаку.

Атакующий вклад Мбаппе растёт с каждым матчем плей-офф. Аргентине он положил два гола после контратак, но против Бельгии сыграл даже полезнее — отрезал передачами 15 защитников (это очень много), сделал серию проникающих передач в штрафную и умных открываний. Только бы заканчивать с симуляциями, которые Мбаппе не красят.

Невозможность подготовиться к Франции

Это главное, что отличает Францию от других фаворитов чемпионата мира, которые будут смотреть финал по телевизору из отпусков. Немцы оказались слишком уязвимыми к быстрым атакам. Бразилия на бумаге выглядела самой неуязвимой командой ЧМ, но Роберто Мартинес идеально выстроил под неё план — долбил зону Марсело и гнал быстрые атаки через опорную зону, откуда как раз выпал Касемиро. Франция — единственная сборная, под которую нельзя подстроиться так, чтобы точно использовать её слабости. Отсутствие стиля дарит гибкость, гибкость делает французов неуязвимыми.

Теоретически единственный шанс Хорватии получить тактическое преимущество над Францией — насыщать правый полуфланг, вытаскивать Матюиди из своей зоны, работать на подключения Шиме Врсалько (тем более Врсалько в большом порядке весь ЧМ) и навешивать в штрафную, где Ребич, Манджукич и Перишич привычно будут включать свою мощь. Но даже этот план шаток и разбивается мощью французских защитников.

Придумать чёткое оружие под французов невозможно — это и делает команду идеальным финалистом чемпионата мира.

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