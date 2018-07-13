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200 млн рублей намерены направить на поиски золота на Дону
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200 млн рублей намерены направить на поиски золота на Дону 

АиФ Ростов 5 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает РБК, департамент по недропользованию по ЮФО ищет подрядчика, который займется поисками золота в пределах Ольховской перспективной площади в Ростовской области.
Стоимость контракта составляет 200 млн рублей, которые планируется выделить из федерального бюджета.
Подрядчику предстоит найти перспективные участки по добыче золота и оценить ресурсы драгоценного металла.
Он должен указать границы предполагаемого месторождения, изучить свойства и состав золота, а также сделать прогнозы по возможному его использованию.
Работы планируется начать в июле 2018 года и завершить до конца осени 2020 года.
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