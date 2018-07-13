200 млн рублей намерены направить на поиски золота на Дону

Как сообщает РБК, департамент по недропользованию по ЮФО ищет подрядчика, который займется поисками золота в пределах Ольховской перспективной площади в Ростовской области.

Стоимость контракта составляет 200 млн рублей, которые планируется выделить из федерального бюджета.

Подрядчику предстоит найти перспективные участки по добыче золота и оценить ресурсы драгоценного металла.

Он должен указать границы предполагаемого месторождения, изучить свойства и состав золота, а также сделать прогнозы по возможному его использованию.

Работы планируется начать в июле 2018 года и завершить до конца осени 2020 года.