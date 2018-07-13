Финал ЧМ-2018 по футболу посетят более 10 иностранных президентов

Финал чемпионата мира по футболу 2018 года посетят более десяти иностранных президентом.

Об этом сообщает помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

«Много иностранных гостей будут присутствовать на этом матче. Где-то 11-12 президентов различных стран, несколько премьер-министров и других высокопоставленных представителей соответствующих стран», — приводит слова Ушакова РИА Новости

Финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии, состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.