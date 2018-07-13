Ещё
Финал ЧМ-2018 по футболу посетят более 10 иностранных президентов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Финал ЧМ-2018 по футболу посетят более 10 иностранных президентов 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Финал чемпионата мира по футболу 2018 года посетят более десяти иностранных президентом.
Об этом сообщает помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.
«Много иностранных гостей будут присутствовать на этом матче. Где-то 11-12 президентов различных стран, несколько премьер-министров и других высокопоставленных представителей соответствующих стран», — приводит слова Ушакова РИА Новости.
Финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии, состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил на финал ЧМ-2018 по футболу Лорана Косельни и Димитри Пайета, не попавших на турнир из-за травм.
RT на русском: последние новости
Стало известно время начала матча за Суперкубок России по футболу 2018 года Футболист сборной Бельгии Витсель: все стадионы, на которых мы играли в России, фантастические Жирков рассказал о словах Смолова в раздевалке сборной России после незабитого пенальти в матче с Хорватией
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»144
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ66
Мутко попал в немилость ФИФА37
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ27
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение