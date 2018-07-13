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Тренер сборной Англии: за нами на ЧМ-2018 ухаживали выше всяких похвал
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Тренер сборной Англии: за нами на ЧМ-2018 ухаживали выше всяких похвал 

Газета.Ru 3 часа назад
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко оценил организацию чемпионата мира 2018 года в России, сообщает "Советский спорт".
"Они передохнут с психологической точки зрения, а в плане физики не думаю, что у них будут проблемы. Парни в отличной форме. Когда я играл в сборной, у нас не было таких проблем в 1996-м и 1998-м, тренировки же тоже проводят не просто так, а с умом, просчитывая нагрузки.
Гостиницы, стадионы, переезды — это мелочи, если всё продумано. Хотя, должен отметить, за нами здесь ухаживали выше всяких похвал", — сказал Саутгейт на пресс-конференции.
Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В матче за третье место, который пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля, встретятся сборные Англии и Бельгии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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