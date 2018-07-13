Тренер сборной Англии: за нами на ЧМ-2018 ухаживали выше всяких похвал

"Они передохнут с психологической точки зрения, а в плане физики не думаю, что у них будут проблемы. Парни в отличной форме. Когда я играл в сборной, у нас не было таких проблем в 1996-м и 1998-м, тренировки же тоже проводят не просто так, а с умом, просчитывая нагрузки.

Гостиницы, стадионы, переезды — это мелочи, если всё продумано. Хотя, должен отметить, за нами здесь ухаживали выше всяких похвал", — сказал Саутгейт на пресс-конференции.