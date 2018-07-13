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Ляпунов и Дьяченко стали победителями ЧР по гребле на байдарках и каноэ
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Ляпунов и Дьяченко стали победителями ЧР по гребле на байдарках и каноэ 

Чемпионат.com 3 часа назад
В Москве проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Сегодня, 13 июля, стали известны победители в семи дисциплинах.
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва.
Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м.
1. Роман Аношкин.
2. Максим Спесивцев.
3. Владислав Блинцов.
Байдарка-двойка. 200 м.
1. Кирилл Ляпунов, Александр Дьяченко.
2. Юрий Постригай, Василий Погребан.
3. Артем Кузахметов, Илья Зотов.
Каноэ-одиночка. 1000 м.
1. Кирилл Шамшурин.
2. Илья Штокалов.
3. Илья Первухин.
Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м.
1. Елена Анюшина.
2. Кира Степанова.
3. Анастасия Панченко.
Байдарка-двойка. 200 м.
1. Наталья Подольская, Вера Собетова.
2. Светлана Барабошкина, Кристина Полежай.
3. Ксения Безденежных, Юлия Тимофеева.
Байдарка-двойка. 500 м.
1. Кира Степанова, Светлана Черниговская.
2. Инна Никитина, Анастасия Невская.
3. Зоя Манаева, Виктория Адельшинова.
Каноэ-одиночка. 1000 м.
1. Олеся Ромасенко.
2. Ксения Курач.
3. Ирина Андреева.
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