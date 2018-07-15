Постригай и Погребан победили на ЧР по гребле на байдарках и каноэ 

В Москве проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Накануне стали известны победители в семи стартах.
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва
Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м 1. Евгений Луканцов
2. Илья Зотов
Байдарка-двойка. 500 м 1. Юрий Постригай, Василий Погребан
Каноэ-одиночка. 200 м 1. Иван Штыль
Каноэ-двойка. 500 м 1. Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь
3. Ян Каваляускас, Артем Пронь
Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м 1. Елена Анюшина
Каноэ-двойка. 200 м 1. Ксения Курач, Олеся Никифорова
2. Алия Алмакаева, Дарья Харченко
3. Светлана Твердохлеб, Екатерина Коваленко
500 м 1. Ирина Андреева, Олеся Ромасенко
2. Алия Алмакаева, Дарья Харченко
3. Элеонора Ковальчук, Ирина Тимошенко.