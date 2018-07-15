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Постригай и Погребан победили на ЧР по гребле на байдарках и каноэ
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Постригай и Погребан победили на ЧР по гребле на байдарках и каноэ 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Москве проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Накануне стали известны победители в семи стартах.
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва
Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м  1. Евгений Луканцов
2. Илья Зотов
3. Александр Дьяченко и Александр Бирюков
Байдарка-двойка. 500 м  1. Юрий Постригай, Василий Погребан
2. Артем Кузахметов, Владислав Блинцов
3. Олег Гусев, Виталий Ершов
Каноэ-одиночка. 200 м  1. Иван Штыль
2. Андрей Крайтор
3. Данила Карпов
Каноэ-двойка. 500 м  1. Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь
2. Павел Петров, Михаил Павлов
3. Ян Каваляускас, Артем Пронь
Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м  1. Елена Анюшина
2. Анастасия Панченко
3. Кристина Ковнир
Каноэ-двойка. 200 м  1. Ксения Курач, Олеся Никифорова
2. Алия Алмакаева, Дарья Харченко
3. Светлана Твердохлеб, Екатерина Коваленко
500 м  1. Ирина Андреева, Олеся Ромасенко
2. Алия Алмакаева, Дарья Харченко
3. Элеонора Ковальчук, Ирина Тимошенко.
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