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Баптиста: «У Головина невероятный талант, но не знаю, готов ли он для игры в „Реале“
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Баптиста: «У Головина невероятный талант, но не знаю, готов ли он для игры в „Реале“ 

SPORT24.ru 5 часов назад
Бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Жулио Баптиста прокомментировал слова экс-защитника мадридской команды Мичела Сальгадо, заявившего, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин идеально подошел бы для игровой модели «сливочных».
«Головин — большой футболист. Это футболист, у которого невероятный талант. Он демонстрировал качественную игру очень долго. Если он придет в состав «Реала», не знаю, сможет ли дальше быть конкурентоспособным», — сказал Баптиста в интервью Sport24.ru.
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