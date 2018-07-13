Баптиста: «У Головина невероятный талант, но не знаю, готов ли он для игры в „Реале“

Бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Жулио Баптиста прокомментировал слова экс-защитника мадридской команды Мичела Сальгадо, заявившего, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин идеально подошел бы для игровой модели «сливочных».

«Головин — большой футболист. Это футболист, у которого невероятный талант. Он демонстрировал качественную игру очень долго. Если он придет в состав «Реала», не знаю, сможет ли дальше быть конкурентоспособным», — сказал Баптиста в интервью Sport24.ru.