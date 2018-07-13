14 и 15 июля — заключительные дни работы Фестиваля болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде

фото Кирилла Мартынова14 и 15 июля — заключительные дни работы Фестиваля болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде14 июля на Фестивале пройдет финал конкурса «Звезда FIFA FAN FEST» (19.40 — 20.25), а 15 июля перед зрителями выступит Леонид Агутин (21.50 — 22.50).

Информация по транспортным ограничениям:

14 и 15 июля на территории Нижегородского района будут введены транспортные ограничения. Общественный и личный транспорт будет передвигаться, минуя площадь Минина и Пожарского.

15 июля (после завершения финального матча и концерта Леонида Агутина) нижегородское метро будет работать до 02:00. Последние отправления автобусов №№ 1, 3, 16, 19, 26, 40, 41, 43, 45, 52, 61, 62, 64, 66, 68, 90, троллейбусов №№ 9, 13, 17, 31, трамваев №№ 2, 6, 21 от конечных пунктов будут организованы в 00:30.

Эвакуация транспорта будет происходить с 22:00 13 июля до 01:00 16 июля.

Вся необходимая информация о транспортных изменениях в целом размещена по ссылкеhttps://nizhny2018.ru/transportnye-izmenenija.

Фестиваль болельщиков FIFA

14 июля на площадке Фестиваля состоится финал конкурса «Звезда FIFA FAN FEST» с 19.40 до 20.25.

За главный приз будут бороться 5 финалистов:

1. Алена Корнеева 2. Анастасия Тестова 3. Дуэт JAM. Айшат Назирова и Джексон 4. Юлия Смирнова 5. Эсе Члены жюри конкурса — звезды российской эстрады, Послы Нижнего Новгорода на Чемпионате мира по футболу FIFA2018. Продюсер проекта Татьяна Печёрская.

15 июля (в заключительный день работы Фестиваля) с концертом для зрителей выступит Леонид Агутин (начало концерта в 21.50). К окончанию работы Фестиваля болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде планируется запустить праздничный салют (15 июля, с 23.15)

Программа Фестиваля болельщиков FIFA на 14 июля:

13.00 — Начало работы Фестиваля болельщиков FIFA

14.38 — 15.44 — Выступление DJ Alisha

15.50 — 16.40 — Выступление группы WhiteFire

17.00 — 18.45 — Трансляция матча за 3 место (Бельгия — Англия)

18.51 — 19.06 — Выступление Дина Мигдал и шоу-группа «Модуль»

19.10 — 19.40 — Выступление группы Аляска

19.41 — 20.25 — Финал конкурса «Звезда FIFA FAN FEST»

21.13 — 22.03 — Выступление группы Chkalov

22.11 — 23.11 — Выступление Djs Going Deeper

23.15 — 00.00 — Музыкальная программа.

Программа Фестиваля болельщиков FIFA на 15 июля:

13.00 — Начало работы Фестиваля болельщиков FIFA

13.47 — 14.17 — Выступление группы Black ties

14.20 — 14.50 — Выступление группы Джек Дэниэлс

14.56 — 15.56 — Выступление группы Прогульщики

16.04 — 16.51 — Тематическая программа «Ритмы победы»

17.11 — 17.33 — Выступление Дина Мигдал и шоу-группа»Модуль»

17.35 — 18.00 — Трансляция церемонии закрытия

18.00 — 19.45 — Трансляция финального матча Франция -Хорватия

20.16 — 21.11 — Выступление DJ Mger

21.21 — 21.41 — Выступление исполнительницы Элина Чага

21.51 — 22.50 — Концерт Леонида Агутина

23.05 — 23.15 — Дефиле флагов. Ответное слово организаторов FIFA FAN FEST

23.15 — 23.17 — Фейерверк

23.18 — 00.00 — Музыкальная программа.

Чтобы прочувствовать неповторимую атмосферу футбольного праздника и насладиться ей в комфортных условиях, для зрителей существует возможность приобрести билеты на VIP-трибуну Фестиваля болельщиков FIFA. Подробности по ссылке.

Программа Фестиваля на 14 и 15 июля также будет опубликована в официальной группе города-организатора ЧМ-2018 Нижнего Новгорода «Чемпионат мира FIFA 2018 | Нижний Новгород» и в Instagram Nizhny2018.

Фестиваль болельщиков FIFA — лучшее место после стадиона для просмотра матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Ознакомиться с информацией о Фестивале можно, пройдя по ссылке.

Вход на Фестиваль болельщиков FIFA в игровые дни бесплатный для всех, Паспорт болельщика (FAN ID) для посещения Фестиваля не нужен. В неигровые дни площадка закрыта. Для вашего удобства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со списком запрещенных к проносу в фан-зоны предметов, перейдя по ссылке.