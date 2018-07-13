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Саутгейт: ездил в Англию во время ЧМ и рассказал игрокам о невероятной поддержке
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Саутгейт: ездил в Англию во время ЧМ и рассказал игрокам о невероятной поддержке 

Чемпионат.com 5 часов назад
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на чемпионате мира-2018 с Бельгией, который состоится 14 июля в Санкт-Петербурге.
«В социальных сетях много обсуждался эпизод, когда после второго гола хорватов Рэшфорд и Лингард во время празднования побежали забивать гол. Думаю, они не до конца знали правила. Вся эта тема, что один игрок должен быть на поле, никому не была особо известна. Мы это не обсуждали. Безусловно, мы все проверили после игры. Когда мы празднуем, такого правила не существует. Не знаю, почему игроки так сделали.
Последние несколько дней были сложными. Мы были в 20 минутах от финала ЧМ, а во время дополнительного времени — в десяти. Сюда мы приехали, чтобы добиться большой цели. Было эмоционально тяжело после полуфинала, но наши игроки просто невероятны. Они хотят завершить турнир на высокой ноте. Мы должны это сделать ради нашего народа. Мы поставили перед собой определённую планку, хотим сохранить высокий стандарт до конца ЧМ. Все футболисты сегодня тренировались и хотят играть. Может быть, состав будет не таким же, как обычно. Несколько человек чувствуют себя не очень хорошо, так что могут быть несколько замен. Мы мотивированы, Бельгия нас уже побеждала в России.
Думаю, мы вернемся в первую десятку ФИФА после этого турнира. Мы здесь для того, чтобы улучшать свою игру. От нас на ЧМ-2018 многого ожидали, и если мы хотим играть за эту сборную, то мы должны оправдывать эти ожидания. Теперь игроки связывают выступление за сборную с чувством удовлетворением. Это позитивный момент.
У меня была возможность съездить домой, я посмотрел воочию, что это такое. Я вернулся и рассказал ребятам, какая невероятная поддержка. Что касается возвращения домой и парада, то я был бы рад, если бы нас пришло встречать 300 тысяч болельщиков. Но этого не будет. Надеюсь, в следующий раз мы займем место выше, и болельщики будут нами гордиться», — передаёт слова Саутгейта корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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