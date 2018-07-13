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Саутгейт: «Уверен, что через два года сборная Англии будет сильнее»
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Саутгейт: «Уверен, что через два года сборная Англии будет сильнее» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил мнение, что команда будет прогрессировать. Англичане впервые с 1990 года попали в четверку сильнейших команд ЧМ. 14 июля сборная Англии сыграет в Санкт-Петербурге с командой Бельгии за бронзу ЧМ-2018.
«Не могу говорить за Бельгию, но уверен, что они хотят завершить турнир на высокой ноте, как и мы. Они победили Бразилию, но, к сожалению, проиграли Франции. Это будет отличное испытание для нас.
Мы вернемся в другой цикл, где доминирует клубный футбол, но международные матчи сборной по-прежнему останутся важны. Общественность наконец-то увидела команду, которая полностью отдает себя и нравится людям. Мы забили шесть голов за один матч — раньше такого не было!
Англия должна ближе познакомиться с игроками, чтобы тепло сохранилось. На этом можно будет начать что-то строить. В 2006 году мы поняли на примере Германии, что молодость и энтузиазм могут заставить общество поменять их мнение. Но нам не хотелось бы ждать результата восемь лет. Уверен, что через два года наша команда будет сильнее. Мы приобрели и полезный опыт, и болезненный. Это позволит нам быть более устойчивыми к таким ситуациям», — передает слова Саутгейта корреспондент Sport24.ru Алина Матинян.
Саутгейт: «Мы играли с Хорватией на равных и нам забили странный гол»
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