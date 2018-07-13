Сборная Англии провела последнюю тренировку на ЧМ-2018 перед матчем с Бельгией

До последнего сражения на чемпионате мира по футболу со сборной Бельгии у английских спортсменов остались сутки. Игроки намерены увезти с мундиаля бронзовые медали, потому в полную силу готовятся, отрабатывая передачи и удары.

Тренировка 13 июля проходит на стадионе «Спартак» в Зеленогорске под Петербургом. А уже 14 июля в 17:00 на стадионе «Санкт-Петербург Арена» подопечные Гарета Саутгейта сыграют с бельгийцами.

Между тем, английская сборная едва не осталась без поддержки соотечественников. Дело в том, что британские политики в угоду собственным личным и политическим интересам продолжают запугивать своих граждан рассказами о «страшных русских» и игнорировать все мероприятия чемпионата мира.

В преддверии чемпионата многие британские СМИ запугивали фанатов футбола страшными историями о России и отговаривали их не ехать на чемпионат. Многие послушались. И как итог — на трибунах «Лужников» англичан почти некому было поддерживать. Не прозвучала в этот раз и песня «Youʼll Never Walk Alone» (Ты никогда не будешь один), ставшая своеобразным гимном сборной.

И это несмотря на то, что представители всех остальных стран с удовольствием посещают матчи своих команд: президенты Франции, Хорватии, король Бельгии и другие. И все однозначно подтверждают отличную организацию и высокий уровень безопасности.

А вот россияне наоборот оказались не такими, какими их рисовали британские журналисты. Поддерживая идею, что в спорте нет места политике, русские болельщики с большим энтузиазмом продолжают поддерживать английскую команду и ее футбольных фанатов.

Например, как сообщает RT, российская фолк-группа «Партизан FM» перепела неофициальный гимн сборной Англии по футболу «Three Lions» («Три льва»). Композиция была написана в 1996 году перед чемпионатом Европы. В тексте говорится о победе английской сборной на чемпионате мира 1966 года и поражениях, которые с тех пор терпят спортсмены на мундиалях.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава ФИФА назвал чемпионат мира в России лучшим в истории.