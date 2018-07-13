Саутгейт: если Кейн получит «Золотую бутсу», то это будет правильно 

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на чемпионате мира—2018 с Бельгией. Встреча состоится 14 июля в Санкт-Петербурге.
«Мы возвращаемся домой и начинаем другой цикл. Думаю, то, чего добились футболисты в сборной, пойдёт всем на пользу. Мы никогда до этого не забивали шесть голов в одном матче. Молодость команды, энтузиазм сборной Германии образца 2006 года заставили общественность влюбиться в неё. Им пришлось ждать чемпионства целых восемь лет. Мне бы не хотелось ждать восемь лет.
Думаю, отдельные игроки показали исключительные результаты на этом чемпионате мира. Гордимся, что Гарри Кейн является лучшим бомбардиром. А так, я не интересуюсь личными наградами. У нас есть капитан, который весь турнир думает, как бы команда далеко прошла. Если Кейн получит «Золотую бутсу», то это будет правильно. Мы могли играть чуть смелее во второй половине встречи с Хорватией. Изменился ход, когда они забили, соперник словил импульс, который у нас был в начале матча. В дополнительное время мы играли на равных. После второго гола было тяжело отыграться, Триппьер получил травму, мы остались вдесятером. Уверен, мы сделаем много выводов. Многие из наших игроков вообще ничего не завоёвывали», — передаёт слова Саутгейта корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.