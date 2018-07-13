Саутгейт: если Кейн получит «Золотую бутсу», то это будет правильно

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на чемпионате мира—2018 с Бельгией. Встреча состоится 14 июля в Санкт-Петербурге.

«Мы возвращаемся домой и начинаем другой цикл. Думаю, то, чего добились футболисты в сборной, пойдёт всем на пользу. Мы никогда до этого не забивали шесть голов в одном матче. Молодость команды, энтузиазм сборной Германии образца 2006 года заставили общественность влюбиться в неё. Им пришлось ждать чемпионства целых восемь лет. Мне бы не хотелось ждать восемь лет.