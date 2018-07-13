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Делф: объединение Англии во время ЧМ-2018 важнее выступления сборной
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Делф: объединение Англии во время ЧМ-2018 важнее выступления сборной 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник сборной Англии Фабиан Делф поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на чемпионате мира-2018 с Бельгией, который пройдёт в Санкт-Петербурге 14 июля, а также оценил уровень поддержки болельщиков англичан.
«Поддержка в нашей стране была огромна. Мы видели, как страна объединилась благодаря футболу. Это даже важнее нашего выступления. Мы испытываем гордость.
Я уже несколько раз говорил, что ощущения в «Манчестер Сити» примерно такие же, что и в этой команде. Фантастическая энергетика, никто не испытает страха. Пусть мы и не прошли в финал, мы многого достигли.
Я провёл фантастический сезон, я много играл на той позиции, на которой раньше не играл. Думаю, мне ещё предстоит проделать большую работу, есть масса аспектов, над которыми надо работать. Этот сезон был лучшим в моей карьере. Попадание в состав на чемпионат мира было лучшим моментом в моей жизни.
Очень важно для молодых игроков иметь таких тренеров, как Гарет Саутгейт. Если мы будем пытаться продвигать игроков, то это принесёт только позитивные плоды взрослой сборной», — передаёт слова Делфа корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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