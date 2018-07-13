Самарские рапиристы завоевали «бронзу» всероссийской летней универсиады 

Студенты Самарского государственного технического университета Горай Александр, Широков Виктор и Широков Игорь заняли третье место в командном зачете по рапире.
В личных соревнованиях Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Захарченко Алина заняла шестое место.
По итогам общекомандных соревнований команда Самарской области заняла 10 место под руководством тренеров Жилкина Владимира и Богдановой Ларисы, сообщает министерство спорта Самарской области.