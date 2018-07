Самое обсуждаемое в Интернете: сериал «Мама отличника» и ролик британского видеоблогера о России 

Самое обсуждаемое в Интернете: болельщики в кокошниках и мемы про Неймара>>

Ролик о России от британского видеоблогера

Самым обсуждаемым роликом на этой неделе стало видео британского болельщика и видеоблогера Тео Огден EXPECTATIONS VS REALITY IN RUSSIA. The Truth About the World Cup 2018» («Ожидания и реальность в России. Правда о чемпионате мира — 2018»), где он вместе с отцом развенчивает самые популярные в Британии мифы о России. В ролике он рассказывает, что русские люди дружелюбны, готовы бесплатно подвезти, а по Москве можно ходить в футболке с британской символикой. Не понравилась подростку только авиакомпания «Победа» , которая не разрешила ему сидеть рядом с отцом. Ролик восхитил не только рядовых горожан и СМИ, но и МИД России , который поблагодарил в «Твиттере» юного блогера: