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Марина Беляева покинула пост главы касимовской администрации
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Марина Беляева покинула пост главы касимовской администрации 

АиФ Рязань 3 часа назад
13 июля на заседании Касимовской городской Думы рассмотрели вопрос о сложении полномочий и.о. главы администрации Марины Беляевой, сообщает издательство «Пресса».
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