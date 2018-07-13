Уилл Смит похвалил Россию за «потрясающую атмосферу»

Американский рэпер и актер Уилл Смит отметил замечательную атмосферу в России, связанную с проведением чемпионата мира по футболу.

«В России потрясающая атмосфера. И очень жаль, что сборная США не выступала здесь», — цитирует «Спорт-Экспресс» Смита.

По его словам, «это не беда», так как в Штатах футбол стал популярен недавно. «Я помню, что в 1994 году, когда турнир проходил в Штатах, для многих это был вообще новый вид спорта. А из тех, кто здесь играл, мне нравится Бразилия», — добавил певец.

Смит также поделился чувствами перед церемонией закрытия ЧМ-2018, на которой будет выступать с песней Live it Up.

«Мы будем петь в воскресенье перед 80 тысячами людей. Это волнительно и круто, потому что это главное событие в мире спорта», — отметил он.

Смит сообщил, что находится в предвкушении выступления, рэпер «наполнен энтузиазмом». По его словам, чемпионат мира — «уникальный период», когда люди со всего мира «находятся в гармонии и радуются жизни».

Финальный матч между Францией и Хорватией начнется в 18.00 по московскому времени в воскресенье в «Лужниках», церемония закрытия начнется за полчаса до игры.

Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи перед турниром записали официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года в России.