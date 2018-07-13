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В петербургской «Ленте» выбрать призера ЧМ призывают грибами и луком — фото
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В петербургской «Ленте» выбрать призера ЧМ призывают грибами и луком — фото 

Пятый канал 4 часа назад
Фото: Пятый канал
Работники сети супермаркетов «Лента» в Петербурге креативно подошли к выкладке товаров. Фрукты и овощи они разложили таким образом, что получились изображения флагов Англии и Бельгии, противостояние которых на чемпионате мира за третье место состоится 14 июля на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Об этом в своем Instagram поведал российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь.
Фото: Instagram @yurydud
— Петербург, предвкушение, стиль, — подписал фотографию Юрий Дудь, сделанную в супермаркете на улице Савушкина.
Подписчики поспешили отреагировать на публикацию, отметив оригинальный подход мерчендайзеров к своему делу.
— Перфекционист-продавец!
— Это типа они все овощи?
— Буду переживать за баклажан, надеюсь в этом матче, судья не будет таким овощем, как в матче с лягушатниками! — написали комментаторы.
Ранее Пятый канал сообщал, что сборная Англии провела последнюю тренировку на ЧМ-2018 перед матчем с Бельгией.
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