В петербургской «Ленте» выбрать призера ЧМ призывают грибами и луком — фото

Работники сети супермаркетов «Лента» в Петербурге креативно подошли к выкладке товаров. Фрукты и овощи они разложили таким образом, что получились изображения флагов Англии и Бельгии, противостояние которых на чемпионате мира за третье место состоится 14 июля на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Об этом в своем Instagram поведал российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь

Фото: Instagram @yurydud

— Петербург, предвкушение, стиль, — подписал фотографию Юрий Дудь, сделанную в супермаркете на улице Савушкина.

Подписчики поспешили отреагировать на публикацию, отметив оригинальный подход мерчендайзеров к своему делу.

— Перфекционист-продавец!

— Это типа они все овощи?

— Буду переживать за баклажан, надеюсь в этом матче, судья не будет таким овощем, как в матче с лягушатниками! — написали комментаторы.

Ранее Пятый канал сообщал, что сборная Англии провела последнюю тренировку на ЧМ-2018 перед матчем с Бельгией.