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Гарет Саутгейт: мы хотим завоевать бронзу ради нашей страны
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Гарет Саутгейт: мы хотим завоевать бронзу ради нашей страны 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии матча за третье место с бельгийцами, который состоится 14 июля в Санкт-Петербурге, рассказал о настрое команды. По словам наставника «трех львов», англичане хотят завоевать бронзовые медали ради своей страны.
"Игроки наши просто невероятные, они хотят завершить турнир на высокой ноте. Мы должны это сделать ради нашего народа, ради нашей страны", — приводит слова Саутгейта РИА Новости.
Английский специалист признался, что было непросто настроить футболистов после поражения от хорватов в полуфинале турнира. Тем не менее у команды не возникнет проблем с мотивацией. «Мы хотим завоевать медаль на чемпионате мира, до этого только одна английская сборная сумела это сделать», — добавил главный тренер сборной Англии.
Напомним, что матч за третье место состоится 14 июля в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
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