ТОП-10 самых популярных рекламных роликов ЧМ 2018 на YouTube

Интриг и состязаний у Чемпионата мира по футболу множество: сборные сражаются за кубок, телеканалы — за рейтинги, рекламные ролики — за просмотры и продажи… Главная развязка турнира еще впереди, а вот среди промокампаний уже можно выделить лучшие из лучших.

Соперничество развернулось между спонсорами FIFA и другими брендами. Основными темами для рекламодателей стали скорость, выносливость и, конечно же, воля к победе.

Мы видели, как сбываются мечты самых упорных футболистов в роликах Nike, а Златан Ибрагимович не дает болельщику пропустить главный момент игры благодаря VISA . Вместе с Тимати , Скруджи и Lay’s мы «топили» за футбол и учились у Apple красиво снимать захватывающие моменты.

YouTube представляет ТОП-10 самых популярных рекламных роликов ЧМ 2018!

Рейтинг сформирован при помощи алгоритма, учитывающего комбинацию платных и органических просмотров.

1. Nike: Fedor Smolov Never Asks

2. Биг Тейсти® — FIFA 2018

3. Nike Football Presents: The Korobka Never Asks

4. Упрости жизнь с NFC на Honor 7C!

5. Visa поможет насладиться каждой секундой Чемпионата мира по футболу FIFA

6. iPhone X — Как снимать замедленное видео — Apple

7. PEDIGREE: Спортивное купание. Как мыть щенка

8. Вперед! Топим за футбол! #футбольныеэмоции