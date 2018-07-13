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ТОП-10 самых популярных рекламных роликов ЧМ 2018 на YouTube
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ТОП-10 самых популярных рекламных роликов ЧМ 2018 на YouTube 

Sostav.ru 4 часа назад
Фото: Sostav.ru
Интриг и состязаний у Чемпионата мира по футболу множество: сборные сражаются за кубок, телеканалы — за рейтинги, рекламные ролики — за просмотры и продажи… Главная развязка турнира еще впереди, а вот среди промокампаний уже можно выделить лучшие из лучших.
Соперничество развернулось между спонсорами FIFA и другими брендами. Основными темами для рекламодателей стали скорость, выносливость и, конечно же, воля к победе.
Мы видели, как сбываются мечты самых упорных футболистов в роликах Nike, а Златан Ибрагимович не дает болельщику пропустить главный момент игры благодаря VISA. Вместе с Тимати, Скруджи и Lay’s мы «топили» за футбол и учились у Apple красиво снимать захватывающие моменты.
YouTube представляет ТОП-10 самых популярных рекламных роликов ЧМ 2018!
Рейтинг сформирован при помощи алгоритма, учитывающего комбинацию платных и органических просмотров.
1. Nike: Fedor Smolov Never Asks
2. Биг Тейсти® — FIFA 2018
3. Nike Football Presents: The Korobka Never Asks
4. Упрости жизнь с NFC на Honor 7C!
5. Visa поможет насладиться каждой секундой Чемпионата мира по футболу FIFA
6. iPhone X — Как снимать замедленное видео — Apple
7. PEDIGREE: Спортивное купание. Как мыть щенка
8. Вперед! Топим за футбол! #футбольныеэмоции
9. Меняйся, как Головин l РФС ТВ  10. Перечекань Кержакова!
Sostav.ru: последние новости
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