«Страшно увидеть серого волка. Но такого в России не было!» Англии нужна бронза

— Собираетесь ли вы сделать много замен в стартовом составе? Наверняка многим было тяжело психологически после такого обидного поражения в полуфинале. — Мы были в двадцати минутах от финала, это были сложные пара дней. Но мои игроки хорошо это перенесли, с этими ребятами очень приятно работать. Этот матч важен для нас самих, для нашей страны, для всей нации. Мы продолжим играть так, как мы играли в предыдущих матчах, чтобы завершить турнир хорошо. Мы после полуфинала вернулись в Петербург только в половине седьмого утра, но игроки справились. Возможно, изменения и будут — но немного. Например, из-за повреждений или по другим причинам. Но я хочу подчеркнуть: чемпионат мира для сборной Англии не закончен. И я уверен, кстати, что для Бельгии это тоже будет важный матч.

— Вы были напуганы, вам было страшно во время плей-офф, во время полуфинала? — Мне не было страшно, страшно было бы, если бы я увидел большого серого волка. Но в России такого не было (смеется)! Да, конечно, мы чувствовали давление: перед началом плей-офф, перед серией пенальти, перед дополнительным временем в полуфинале. Но я считаю, что мы хорошо с ним справились.

— На этом турнире мы видели много интересных моментов: падения Неймара, затяжки времени. А ваши игроки после второго гола хорватов попытались разыграть мяч, чтобы сразу же отыграться — пока соперников не было на поле, и это было бы не очень красиво, даже если бы получилось, даже если бы это было возможно. Вы обсуждали с игроками эту ситуацию? — Это многие обсуждали: кто-то должен находиться на поле во время празднования, чтобы другая команда не могла продолжить игру. Но таких правил на самом деле нет. Мы это обсуждали: понимали, что такого правила нет, однако все равно обсуждали.

— В Бельгии кажется, что вы не особо переживали по поводу поражения в первой игре, в третьем туре группового этапа. Но тогда ни одной, ни другой команде победа не была так уж нужна. В игре за третье место все будет иначе? — Не могу говорить за Бельгию, но мы точно очень голодны. Бельгийцы проводят отличный турнир: они вышли из группы с первого место, выбили Бразилию. Но мы хотим хорошо завершить этот турнир. Знаете, ведь немногие в нашей команде выигрывали что-то действительно значимое, были на первых ролях в своих командах. Сейчас ситуация лучше: кто-то был в финале Лиги чемпионов только что, кто-то — в финале Лиги Европы. Но если считать действительно большие решающие матчи — опыта не так много. Именно этот опыт мы сейчас и получаем.

— Кто, на ваш взгляд, больше заслужил «Золотой мяч»: Модрич, Мбаппе или кто-то еще? — Я в первую очередь рад, что Гарри Кейн — лучший бомбардир турнира на сегодня. А в целом я не очень интересуюсь индивидуальными наградами. Но я буду рад, если Кейн выиграет «Золотую бутсу».

— Уже скоро для всех ваших игроков начнется клубный сезон. После такого чемпионата мира как им справиться еще и с этой нагрузкой? — Они будут готовы, им всего лишь нужно перезагрузиться психологически. Никто не говорит во время турниров, что нужно что-то поменять в подготовке, чтобы игрокам было легче потом во время клубного сезона. В 1996-м, в 1998-м мы это не обсуждали, просто работали по полной. И сейчас происходит так же, так что у ребят не будет никаких проблем.

— Много говорят о том, что на вас как на тренера очень повлиял Терри Венейблс, который тренировал вас в сборной Англии. — Он из тех тренеров, которые помогают развиваться: и игрокам, и тем, ко внимательно следит за его работой. Учишься вообще у каждого тренера: если наблюдаешь за ними, за их идеями, когда разговариваешь с ними. Ты же в любом случае ищешь то, что сделает твою команду лучше. Но при этом важно оставаться при своих ценностях и идеях, развивать их, а не резко переключаться на что-то другое. Возможно, этот чемпионат мира — просто репетиция для нас, и на следующем мы выступим еще лучше.

Киран Триппьер не смог завершить полуфинал, но предыгровую тренировку накануне матча за третье место провел. Он готов сыграть против Бельгии? — Нам пришлось провести без него несколько последних минут игры с Хорватией, но через несколько часов после игры его боль ушла. Он очень предан команде, он постарается быть полностью готовыми. Конечно, в полуфинале в концовке нам его очень не хватало: с ним было бы проще организовать атаки в концовке.

— Как вы уже сказали, вы были в двадцати минутах от финала — однако не вышли в него. Как при этом оценивать результат сборной Англии в целом? — Мы построили систему, мы прогрессируем во всех возрастах: молодежные сборные Англии тоже доходят до полуфиналов, до финалов. Мне понадобилось пару раз пересмотреть полуфинал, чтобы понять детали: но мы хорошо играли во втором тайме, в дополнительное время — тоже.

Мы многое поменяли перед турниром, в новой системе провели всего шесть матчей до турнира, теперь еще шесть игр в России. Нам нужно продолжать улучшать и систему, и наши действия. Мы постоянно думаем: как нам больше использовать свои сильные стороны и как получше спрятать слабые? Мы понимаем, где находимся: сейчас мы в топ-4 команд мира, в рейтинге мы тоже наверняка приблизимся к такой позиции. Мы не сожалеем ни о чем, в том числе если говорить о событиях матча с Хорватией. Мы делаем выводы о том, какие решения были правильными. Сейчас я понимаю, что в большом количестве ситуаций мы принимали именно правильные решения.

— Вы наверняка видели, как сборную Англии поддерживают в родной стране. — У меня была возможность съездить домой (Делфа отпускали из сборной на несколько дней из-за рождения ребенка — Прим.ред.), я посмотрел воочию, как поддерживают сборную. Я вернулся и рассказал ребятам, как за нас невероятно болеют. Что касается возвращения домой, чтобы нас встречали 300 тысяч болельщиков, это было бы здорово. Но этого не будет. Надеюсь, что в следующий раз мы займем место выше, и болельщики будут нами гордиться.

— Можете сравнить атмосферу в «Манчестер Сити» и в сборной? — Я уже несколько раз говорил, что ощущение в «Сити» — энергетика, доверие — это практически то же самое, что в сборной. Много молодых игроков, никто не испытывает страха, все двигаются в одном направлении. Играть за страну — честь, а играть с такими футболистами — честь вдвойне.

— Как оцените этот сезон для себя? — Для меня сезон был фантастическим. Я много играл на той позиции, на которой не играл раньше. Я многому научился. Мне предстоит проделать огромную работу над собой, еще много аспектов, которые можно улучшать. Важно играть много, чтобы не терять сноровку. То, что я попал в основу чемпионата мира — это лучший момент моей карьеры. У меня останется масса теплых воспоминаний. Для молодых игроков важно работать с таким тренером, как Гарет Саутгейт. Он уделяет много внимания молодым.