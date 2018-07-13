Отпуск окончен: игроки «Трактора» прошли медосмотр и начали подготовку к сезону

Хоккеисты челябинского «Трактора» завершили свои отпуска после «бронзового» сезона. Сегодня они прошли медосмотр и приступили к подготовке к следующему Кубку Гагарина. В скором времени команда отправится в Финляндию.

— Уже сегодня «Трактор» начал подготовку к сезону в Челябинске. C 20 июля по 3 августа команда проведет тренировочный сбор в Финляндии, — сообщили в пресс-службе команды. — В рамках него черно-белые сыграют три контрольных матча с «Салаватом Юлаевым» (26 июля), «Нефтехимиком» (29 июля) и «Северсталью» (3 августа).

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Во время перерыва хоккеисты готовились к следующему сезону самостоятельно.

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— Отдыхали семьей в Таиланде и вместе с супругой занимались бегом, — рассказал защитник Алексей Петров. — В свете нашей бронзы, завоеванной в прошедшем сезоне, летом хотелось подготовиться еще лучше, чтобы достичь больших успехов.

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Не отставали от уже знакомых болельщикам «Трактора» игроков и новички клуба. — К сезону готовился в стандартной форме. Я каждое лето делаю практически одно и то же. Что-то меняю, что-то добавляю, но всегда занимаюсь в одном месте, — сообщил нападающий Евгений Лапенков. — Много бегал, велосипед крутил, ходил в тренажерный зал. Всё прошло по плану.

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