Отпуск окончен: игроки «Трактора» прошли медосмотр и начали подготовку к сезону 

Хоккеисты челябинского «Трактора» завершили свои отпуска после «бронзового» сезона. Сегодня они прошли медосмотр и приступили к подготовке к следующему Кубку Гагарина. В скором времени команда отправится в Финляндию.
Голкипер «Трактора» Василий Демченко
— Уже сегодня «Трактор» начал подготовку к сезону в Челябинске. C 20 июля по 3 августа команда проведет тренировочный сбор в Финляндии, — сообщили в пресс-службе команды. — В рамках него черно-белые сыграют три контрольных матча с «Салаватом Юлаевым» (26 июля), «Нефтехимиком» (29 июля) и «Северсталью» (3 августа).
Челябинские легионеры тоже вернулись из своих отпусков
Во время перерыва хоккеисты готовились к следующему сезону самостоятельно.
Защитник Алексей Петров был сегодня в хорошем настроении
Он даже попозировал для фотографа на фоне мотивирующего плаката
— Отдыхали семьей в Таиланде и вместе с супругой занимались бегом, — рассказал защитник Алексей Петров. — В свете нашей бронзы, завоеванной в прошедшем сезоне, летом хотелось подготовиться еще лучше, чтобы достичь больших успехов.
Новичок «Трактора» Евгений Лапенков
Результативному форварду понравилась фотография в медцентре
Не отставали от уже знакомых болельщикам «Трактора» игроков и новички клуба. — К сезону готовился в стандартной форме. Я каждое лето делаю практически одно и то же. Что-то меняю, что-то добавляю, но всегда занимаюсь в одном месте, — сообщил нападающий Евгений Лапенков. — Много бегал, велосипед крутил, ходил в тренажерный зал. Всё прошло по плану.
Хоккеисты сдали целый комплекс медицинских тестов
Один из главных бомбардиров команды Пол Щехура
Результативный защитник клуба Ник Бэйлен
Третий бомбардир прошлого Кубка Гагарина и главный снайпер «Трактора» в плей-офф Рихард Гюнге
Один из молодых игроков, регулярно выступающий за основу, Марсель Шолохов
Перед началом сезона «Трактор» сыграет на двух турнирах: мемориале Ромазана в Магнитогорске и Кубке губернатора в Челябинске. Сезон КХЛ начнётся для «Трактора» 2 сентября, ранее стал известен календарь игр. Вместе c «основой» в Финляндию поедут Кирилл Кузьмин, Евгений Петриков, Илья Карпухин, Александр Шепелев, Дмитрий Алексеев, Денис Мошаров, Семён Афонасьевский и Александр Подкорытов.
«Трактор» начнёт сезон в обновлённом составе и с новым главным тренером — Германом Титовым. В межсезонье в команду перешли форвард «Спартака» Райан Стоа, экс-вратарь «Локомотива» Александр Судницин, бомбардир «Сибири» Александр Бергстрём, форвард «Сочи» Евгений Лапенков, вернулся воспитанник клуба Антон Глинкин. Мы собрали подборку челябинских хоккеистов, пока не обеспеченных контрактом на будущий год.
Бывший наставник челябинцев Анвар Гатиятулин стал ассистентом Ильи Воробьёва в СКА, также в Петербург отправился форвард Алексей Кручинин.