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Лучано Спаллетти: «Перишич и Брозович во время ЧМ-2018 показали, на что способны»
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Лучано Спаллетти: «Перишич и Брозович во время ЧМ-2018 показали, на что способны» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил, что игроки сборной Хорватии Иван Перишич и Марсело Брозович показали высокий уровень футбола в полуфинале ЧМ-2018 с Англией (2:1 д.в.). Специалист подчеркнул, что футболисты хотят и дальше выступать за миланский клуб.
— Брозович и Перишич во время ЧМ-2018 показали, на что способны, — приводит пресс-служба «Интера» слова Спаллетти. — В матче против Англии они показали самую лучшую игру. Они счастливы и хотят добиться большего с нами.
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)
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