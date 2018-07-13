Лучано Спаллетти: «Перишич и Брозович во время ЧМ-2018 показали, на что способны» 

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил, что игроки сборной Хорватии Иван Перишич и Марсело Брозович показали высокий уровень футбола в полуфинале ЧМ-2018 с Англией (2:1 д.в.). Специалист подчеркнул, что футболисты хотят и дальше выступать за миланский клуб.
— Брозович и Перишич во время ЧМ-2018 показали, на что способны, — приводит пресс-служба «Интера» слова Спаллетти. — В матче против Англии они показали самую лучшую игру. Они счастливы и хотят добиться большего с нами.
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)