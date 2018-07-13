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Тюменских коммунистов принудили к перемирию
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Тюменских коммунистов принудили к перемирию 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Высшее руководство партии КПРФ, наконец, обратило внимание на ситуацию в региональном штабе тюменских коммунистов и призвало коллег прекратить порочить авторитет одной из главных политических сил страны, говорят источники, знакомые с ситуации.
Напомним, в последний год региональное отделение КПРФ один за другим сотрясали внутренние скандалы и борьба за власть и влияние, что не могло не сказаться на репутации партии в глазах местных избирателей и в политических кругах. При этом федеральное руководство партии никак не реагировало на многочисленные сигналы из субъекта.
Как полагают слухачи, в преддверии надвигающихся выборов губернатора и депутатов Тюменской городской думы угроза провалить очередную кампанию вынудила столичных кураторов обратиться к областным коллегам с требованием «забыть прежние обиды и поработать на общее дело». В частности, это побудило оставить в стороне выяснение отношений лидера обкома Тамару Казанцеву и молодого партийного активиста Максима Карпикова, хотя еще недавно они бурно скандалили в публичном пространстве и даже грозили друг другу судебными исками. Теперь у них другие оппоненты, отмечают наблюдатели.
Комментарии: суд все равно будет
Максим Карпиков сообщил «ФедералПресс», что заявление в суд на побои во время одной из отчетных конференций обкома КПРФ, которым он подвергся со стороны одного из соратников Тамары Казанцевой, активист в любом случае подаст.
«А дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация», — добавил он.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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