Ещё
Гарет Саутгейт: «Англии будет тяжело психологически в матче за третье место»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гарет Саутгейт: «Англии будет тяжело психологически в матче за третье место» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии матча за третье место чемпионата мира против Бельгии отметил, что подопечным будет тяжело психологически, но они будут играть исключительно на победу.
Матч за третье место между сборными Англии и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.
— Нам будет тяжело психологически в матче за третье место, ведь мы были в 20 минутах от финала, — цитирует ТАСС Саутгейта. — Но у нас потрясающие игроки, и я получаю огромное удовольствие от работы с ними. У всех ребят есть желание закончить турнир на мажорной ноте, победой.
Настрой у всех ребят боевой, каждый хочет играть в предстоящем матче. Не обязательно будет основной состав — изменения возможны. Прежде всего будем смотреть на физическое состояние игроков. Но у нас есть шанс выиграть медаль, это достижение ранее покорялось английской команде только однажды.
Бельгия — Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место — начало в 18.00 (время московское)
Все о чемпионате мира-2018 по футболу // Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ
Спорт-Экспресс: последние новости
Лука Модрич: "Золотой мяч" меня сейчас совсем не волнует" Аксель Витсель: "Хотим подарить тренеру на день рождения третье место чемпионата мира" "Бешикташ" требует у "Ливерпуля" 35 миллионов евро за Виду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»144
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ66
Мутко попал в немилость ФИФА37
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ27
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение