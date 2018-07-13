Футбольный комментатор зачитал рэп о триумфе российской сборной

Сборная России впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, обыграв Саудовскую Аравию (5:0) и Египет 3:1. В матче с «фараонами», наши болельщики опасались нападающего «Ливерпуля» и Египта Мохаммеда Салаха . Однако футболист смог забить в створ ворот соперников только благодаря пенальти. В матче с Уругваем российская сборная уступила 0:3. Зато отыгралась с Испанией 1:1, после серии пенальти 4:3 Россия вышла в четвертьфинал. Победу в матче обеспечил Игорь Акинфеев , отбив два мяча в послематчевом пенальти.

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко пообещала зачитать рэп, если российские футболисты выйдут в финал чемпионата мира. Однако, несмотря на то, что наши футболисты уступили Хорватии 2:2, с пенальти 3:4, Стогниенко все-таки выполнил обещание.

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Подводим итоги: самые-самые на чемпионате мира по футболу — 2018«Мы помним, как смотрели контрольные матчи,

И даже выход из группы казался большой удачей.

Думали — на мундиале не сыскать чудес нам,

И лестных слов от нас не слышал Станислав Черчесов

Помним, какой восторг творился на улицах,

Когда мы на открытии разгромили саудовцев.

Как боялись того, что дальше не потянем,

И жесты Дзюбы, когда пропустили египтяне.

Играя с Испанией, мы бились и терпели,

Но в памяти останется победный сэйв Акинфеева.

И пускай покидать чемпионат безрадостно,

С нами навсегда шедевры Черышева и Фернандеса.

Каждый игрок признания достоин,

Парни, главное — не терять боевого настроя.

Надеюсь, с вами мы еще не раз услышим возглас:

«Сборная — молодцы. Стас, ты — просто космос».

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В финале чемпионата мира по футболу сыграет сборная Франции и команда из Хорватии. Матч пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».