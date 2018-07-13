Футбольный комментатор зачитал рэп о триумфе российской сборной 

Сборная России впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, обыграв Саудовскую Аравию (5:0) и Египет 3:1. В матче с «фараонами», наши болельщики опасались нападающего «Ливерпуля» и Египта Мохаммеда Салаха. Однако футболист смог забить в створ ворот соперников только благодаря пенальти. В матче с Уругваем российская сборная уступила 0:3. Зато отыгралась с Испанией 1:1, после серии пенальти 4:3 Россия вышла в четвертьфинал. Победу в матче обеспечил Игорь Акинфеев, отбив два мяча в послематчевом пенальти.
Футбольный комментатор Владимир Стогниенко пообещала зачитать рэп, если российские футболисты выйдут в финал чемпионата мира. Однако, несмотря на то, что наши футболисты уступили Хорватии 2:2, с пенальти 3:4, Стогниенко все-таки выполнил обещание.
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Подводим итоги: самые-самые на чемпионате мира по футболу — 2018«Мы помним, как смотрели контрольные матчи,
И даже выход из группы казался большой удачей.
Думали — на мундиале не сыскать чудес нам,
И лестных слов от нас не слышал Станислав Черчесов.
Помним, какой восторг творился на улицах,
Когда мы на открытии разгромили саудовцев.
Как боялись того, что дальше не потянем,
И жесты Дзюбы, когда пропустили египтяне.
Играя с Испанией, мы бились и терпели,
Но в памяти останется победный сэйв Акинфеева.
И пускай покидать чемпионат безрадостно,
С нами навсегда шедевры Черышева и Фернандеса.
Каждый игрок признания достоин,
Парни, главное — не терять боевого настроя.
Надеюсь, с вами мы еще не раз услышим возглас:
«Сборная — молодцы. Стас, ты — просто космос».
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В финале чемпионата мира по футболу сыграет сборная Франции и команда из Хорватии. Матч пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».