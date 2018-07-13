Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу будет посвящена болельщикам

Церемония закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года будет посвящена болельщикам.

Об этом сообщил режиссёр-постановщик мероприятия Феликс Михайлов.

«Мы хотим устроить большой праздник не только футбола, но и тех людей, которые на протяжении месяца создавали потрясающую атмосферу», — подчеркнул Михайлов.

По его словам, всё, что будет происходить на стадионе, будет подчинено радости и празднику.

Во время церемонии закрытия появятся гигантские портреты с фотографиями фанатов с разных матчей чемпионата мира.

Финальный матч мундиаля состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее сообщалось, что финал ЧМ-2018 по футболу посетят более 10 иностранных президентов.