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Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу будет посвящена болельщикам
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Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу будет посвящена болельщикам 

RT на русском 4 часа назад
Фото: RT на русском
Церемония закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года будет посвящена болельщикам.
Об этом сообщил режиссёр-постановщик мероприятия Феликс Михайлов.
«Мы хотим устроить большой праздник не только футбола, но и тех людей, которые на протяжении месяца создавали потрясающую атмосферу», — подчеркнул Михайлов.
По его словам, всё, что будет происходить на стадионе, будет подчинено радости и празднику.
Во время церемонии закрытия появятся гигантские портреты с фотографиями фанатов с разных матчей чемпионата мира.
Финальный матч мундиаля состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.
Ранее сообщалось, что финал ЧМ-2018 по футболу посетят более 10 иностранных президентов.
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