Джон Сноу из «Игры Престолов» приедет в Москву на финал ЧМ

Влюбленные скрепили свой союз 23 июня. Церемония бракосочетания прошла прошла в замке Уордхилл, расположенном на севере Шотландии. Интересно, что сериал «Игра престолов» стал для них пророческим. Роуз исполнила роль одичалой по имени Игритт, которая, по сюжету, стала возлюбленной Джона Сноу.

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