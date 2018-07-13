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Джон Сноу из «Игры Престолов» приедет в Москву на финал ЧМ
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Джон Сноу из «Игры Престолов» приедет в Москву на финал ЧМ 

Пятый канал 4 часа назад
Фото: Пятый канал
Английский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», в это воскресенье посетит финал ЧМ в московских «Лужниках». Об этом он заявил в эфире радио BBC. «Наследник Железного трона» не исключил, что компанию ему может составить новоиспеченная супруга — актриса Роуз Лесли.
Влюбленные скрепили свой союз 23 июня. Церемония бракосочетания прошла прошла в замке Уордхилл, расположенном на севере Шотландии. Интересно, что сериал «Игра престолов» стал для них пророческим. Роуз исполнила роль одичалой по имени Игритт, которая, по сюжету, стала возлюбленной Джона Сноу.
Ранее Пятый канал рассказывал какие прогнозы эксперты делают на матч Бельгия — Англия, в котором футболисты разыграют бронзу мундиаля, и финальный поединок чемпионата мира по футболу в России Франция — Хорватия, который и посетит Харингтон.
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