ЧМ-2018: Ищенко рассказал, чем политики на самом деле занимаются на футбольных матчах

Как известно, все прекрасно разбираются в двух сферах человеческой деятельности — в политике и в футболе. Известный аналитик и эксперт, журналист и мастер яркого злободневного комментария Ростислав Ищенко утверждает, что он единственный, кто от футбола бесконечно далек. Зато к политике близок. На самом деле он скромничает. Игру в мяч Ищенко прекрасно понимает, правда, со своих специфических позиций.

В видео-интервью изданию Ukraina.ru политолог в своей оригинальной, можно сказать, авторской манере пояснил, кто на самом деле получил всевозможные дивиденды от Чемпионата мира —2018. Кроме того, Ростислав Ищенко раскрыл тайну, откуда берутся внезапные, не имеющие никакого отношения к спорту лозунги у футболистов и болельщиков. А еще он живописно обрисовал, как был отшлепан скандалист Домагой Вида и убедительно аргументировал, почему России интересно, чтобы в Кубке Мира победили хорваты.