Аллея олимпийской славы обновлена в парке имени Ленинского комсомола (видео) 

Она полностью обновлена, заменены все прежние портреты, которые оформлены в соответствии с современным дизайном.
Прежняя галерея портретов насчитывала имена 11 олимпийских чемпионов из Дагестана и 5-кратного чемпиона мира по вольной борьбе Али Алиева. К ним теперь добавились портреты еще 9 выдающихся дагестанских спортсменов, чемпионов Олимпийских игр.
Обновило аллею руководство подведомственного министерству по физической культуре и спорту республики спорткомплекса «Спартак» и СДЮСШОР по единоборствам имени Газимагомеда Ахмедова.