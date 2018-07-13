Аллея олимпийской славы обновлена в парке имени Ленинского комсомола (видео)

Она полностью обновлена, заменены все прежние портреты, которые оформлены в соответствии с современным дизайном.

Прежняя галерея портретов насчитывала имена 11 олимпийских чемпионов из Дагестана и 5-кратного чемпиона мира по вольной борьбе Али Алиева . К ним теперь добавились портреты еще 9 выдающихся дагестанских спортсменов, чемпионов Олимпийских игр.