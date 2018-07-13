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Аллея олимпийской славы обновлена в парке имени Ленинского комсомола (видео)
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Аллея олимпийской славы обновлена в парке имени Ленинского комсомола (видео) 

Mirmol.ru 3 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Она полностью обновлена, заменены все прежние портреты, которые оформлены в соответствии с современным дизайном.
Прежняя галерея портретов насчитывала имена 11 олимпийских чемпионов из Дагестана и 5-кратного чемпиона мира по вольной борьбе Али Алиева. К ним теперь добавились портреты еще 9 выдающихся дагестанских спортсменов, чемпионов Олимпийских игр.
Обновило аллею руководство подведомственного министерству по физической культуре и спорту республики спорткомплекса «Спартак» и СДЮСШОР по единоборствам имени Газимагомеда Ахмедова.
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