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Саратовская спортсменка стала чемпионом по гребле на байдарках и каноэ
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Саратовская спортсменка стала чемпионом по гребле на байдарках и каноэ 

САРАТОВ24 4 часа назад
Фото: САРАТОВ24
В эти дни в Москве на гребном канале «Крылатское» проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. В первый день соревнований представительница саратовского региона Кира Степанова завоевала золотую медаль в классе байдарки-двойки на дистанции 1000 метров и стала Чемпионкой России в этой дисциплине.
Сегодня энгельсская спортсменка еще раз поднялась на высшую ступень пьедестала. Золото она завоевала в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 метров, на аналогичной дистанции, но в одиночке, Кира Степанова стала второй. Стоит отметить, что по итогам соревнований в сборную команду России будут отобраны спортсмены для участия в чемпионате мира 2018 года. Он пройдет в конце лета в португальском городе Монтемор-У-Велью.
Кира Степанова родилась 12 ноября 1993 года. Российская гребчиха-байдарочница выступает за сборную России с 2009 года. Трехкратная бронзовая призерка чемпионатов Европы в составе четверки (2014, 2015 и 2018 года). Финалистка ХХХI Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро, многократная победительница национальных и молодёжных регат. Мастер спорта международного класса. На соревнованиях представляет Саратовскую область и Приморский край.
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