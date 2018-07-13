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Sotheby's выставил на торги в США автомобиль Aston Martin за рекордные $25 млн
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Sotheby's выставил на торги в США автомобиль Aston Martin за рекордные $25 млн 

ТАСС 3 часа назад
ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Аукционный дом Sotheby's выставил на торги в США редкий автомобиль Aston Martin DP215 Grand Touring Competition Prototype за рекордные £18,98 млн ($25 млн).
Это ультралегкий и аэродинамичный автомобиль, на котором гонщики Фил Халл и Люсьен Бьянки установили в 1963 году рекордную скорость на трассе автогонок вблизи города Ле-Ман — 198,6 мили в час (319,6 км в час), говорится в сообщении аукционеров. Выставившие его на аукцион Нейл и Найджел Корнер сумели восстановить все характеристики болида и установили на нем «родной» двигатель, который был заменен на другой вскоре после выпуска автомобиля.
Ранее на торги в Гудвуд, где ежегодно проходит Фестиваль скорости, был выставлен уникальный гоночный автомобиль Aston Martin DB4GT Zagato 1961 года выпуска шотландского пилота Джима Кларка за рекордную для британских болидов сумму — £10 млн (более $13,3 млн). На этой машине, по данным аукционеров, гонщик столкнулся с болидом Ferrari 250 GTO Джона Сертиса на автогонках в Гудвуде в 1962 году. Всего было выпущено 19 автомашин Aston Martin DB4GT Zagato, и нынешний, по данным Bonhams, имеет все шансы стать самым дорогим британским авто, когда-либо проданным на европейских аукционах.
Самым дорогим автомобилем британского производства в истории, проданным на аукционах, стала гоночная автомашина Aston Martin DBR1 1956 года выпуска. Она ушла с молотка на торгах в США в 2017 году за $22,5 млн
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