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​Саутгейт: «Хорваты забили нам странный гол»
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​Саутгейт: «Хорваты забили нам странный гол» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда уступила Хорватии в равном матче. Хорваты победили англичан в овертайме полуфинала чемпионата мира.
"Мы могли бы играть смелее в опорной зоне. Мы играли смело, бесстрашно, чуть дольше играли мяч и старались пройти дальше в условиях маленького пространства. Мы дали Хорватам больше владеть мячом и ход игры после второго гола изменился. Они поймали импульс, который был у нас в первой тайме. Мы играли на равных, но гол был забит странным образом. Мы медленно на это реагировали, а затем Триппьер получил травму…
Чтобы улучшить нашу игру мы должны чаще играть на международном уровне. Продолжим уделять этому внимание", — отметил Саутгейт в беседе с корреспондентом.
Хорваты победили англичан в овертайме полуфинала чемпионата мира (1:2). Сборная Англии 14 июля проведёт матч за третье место с бельгийцами — начало в 17:00 мск. Финал ЧМ-2018 15 июля примут «Лужники». В нём сыграют сборные Франции и Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
Прогноз на матч Бельгия — Англия от портала Vseprosport.ru  Обе сборные «перегорели» в полуфинальных поединках, поэтому изо всех сил будут стараться реабилитироваться в матче за третье место. При таких раскладах на первый план должно выйти более высокое футбольное мастерство бельгийцев, а также, возможно, большая уверенность в своих силах. Англия на этом ЧМ не побеждала грандов, тогда как «красные дьяволы» отравили домой Бразилию, да и самих англичан уже посылали в нокаут.
Прогноз на матч — Бельгия займет третье место за 1.66.
Делайте ставки на матч
17:00 14.07.2018
Бельгия — Англия
18:00 15.07.2018
Франция — Хорватия
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