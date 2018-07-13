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«Анжи» вновь отправил полузащитника Карасева в аренду в «СКА-Хабаровск»
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«Анжи» вновь отправил полузащитника Карасева в аренду в «СКА-Хабаровск» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Махачкалинский «Анжи» отдал в годичную аренду в хабаровский клуб «СКА-Хабаровск» полузащитника Павла Карасева, сообщает официальный сайт дагестанского клуба.
Отметим, что это будет уже вторая аренда футболиста на Дальний Восток. В прошлом сезоне он был отправлен в Хабаровск после четырех матчей в составе «Анжи».
Напомним, что «СКА-Хабаровск» по итогам прошлого сезона занял последнее место в чемпионате России. «Анжи», в свою очередь, вылетел в ФНЛ после поражения в стыковых матчах с красноярским «Енисеем», однако снятие с турнира пермского «Амкара» позволило махачкалинцам вернуться в РФПЛ.
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