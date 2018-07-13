В Зандвоорте (Нидерланды) завершилась первая квалификация европейской Формулы-3. Лучшее время в квалификации показал китайский пилот Чжоу Гуаньюй, представляющий команду Prema Racing. Россиянин Роберт Шварцман из команды Prema Racing стал седьмым. Лидер личного зачёта Маркус Армстронг показал четвёртое время.
Формула-3. Зандвоорт (Нидерланды). Квалификация 1 1. Чжоу Гуаньюй (Китай), Prema Racing — 1:28.861 2. Ральф Арон (Эстония), Prema Racing — 1:29.004 3. Мик Шумахер (Германия), Prema Racing — 1:29.075 4. Маркус Армстронг (Австралия), Prema Racing — 1:29.123 5. Даниэль Тиктум (Великобритания), Motopark — 1:29.178 6. Джонатан Абердейн (ЮАР), Motopark — 1:29.334 7. Роберт Шварцман (Россия), Prema Racing — 1:29.382 8. Алекс Палоу (Испания), Hitech — 1:29.407 9. Юри Випс (Эстония), Motopark — 1:29.473 10. Бен Хингели (Великобритания), Hitech — 1:29.483… 12. Никита Троицкий (Россия), Carlin — 1:29.628… 15. Артём Петров (Россия), Van Amersfoot — 1:29.739.