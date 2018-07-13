В Костроме пройдет турнир «MODELBALL» по пляжному волейболу среди девушек

MODELBALL от Радио ENERGY Кострома — сочетание спорта, здоровья, красоты и отличного настроения. 15 июля на центральном пляже состоятся самые горячие соревнования по волейболу среди девушек.

Радио ENERGY Кострома приглашает девушек принять участие в волейбольном турнире под энергичные DJ-сеты и побороться за отличные призы.

Хочешь принять участие? Заходи в группу Вконтакте Радио Energy (NRJ) — Кострома или регистрируйся на участие 15 июля с 13 до 13:45 прямо на пляже. Приглашаются группы поддержки.