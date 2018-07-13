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В Костроме пройдет турнир «MODELBALL» по пляжному волейболу среди девушек
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В Костроме пройдет турнир «MODELBALL» по пляжному волейболу среди девушек 

k1news.ru 3 часа назад
Фото: k1news.ru
MODELBALL от Радио ENERGY Кострома — сочетание спорта, здоровья, красоты и отличного настроения. 15 июля на центральном пляже состоятся самые горячие соревнования по волейболу среди девушек.
Радио ENERGY Кострома приглашает девушек принять участие в волейбольном турнире под энергичные DJ-сеты и побороться за отличные призы.
Хочешь принять участие? Заходи в группу Вконтакте Радио Energy (NRJ) — Кострома или регистрируйся на участие 15 июля с 13 до 13:45 прямо на пляже. Приглашаются группы поддержки.
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