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Квест-игру для пожилых людей проведут на Дубнинской
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Квест-игру для пожилых людей проведут на Дубнинской 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В центре соцобслуживания «Бескудниково» 18 июля проведут развлекательную программу «День Нептуна» для участников старшего возраста. Об этом сообщила начальник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия ТЦСО «Бескудниково» Наталья Манаева.
— В рамках мероприятия состоится квест-игра. По карте, где будет указан определенный маршрут, нужно будет выполнить задания. Тот, кто первым придет по маршруту к намеченной цели, одержит победу. Также будет работать фотозона. Сейчас мы готовим декорации, связанные с морской тематикой, — рассказала Наталья Манаева.
Адрес центра соцобслуживания: Дубнинская улица, дом 31. Начало в 13.30. Предварительно регистрироваться для участия не нужно. Получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (499) 480-77-57. (мю)
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