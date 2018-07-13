Твоя история начинается здесь!

В целях развития добровольчества (волонтерства) постановляю:

1. Провести в 2018 году в Российской Федерации Год добровольца (волонтера).

а) образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтера) и утвердить его состав;

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года добровольца (волонтера).

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Москва, Кремль 6 декабря 2017 года

Международный Форум «SAY FUTURE: SECURITY» приглашает волонтеров принять участие в главном федеральном мероприятии в сфере обеспечения безопасности, где будут представлены наиболее перспективные и реалистичные проекты, ведущие мировые и отечественные производители и бренды. В работе форума примут участие представители государственных структур и корпораций, ведущие производители и интеграторы систем безопасности, средства массовой информации.

Стать волонтером на форуме — это замечательная возможность ознакомиться с новинками в сфере безопасности, получить опыт в организации крупнейшего мероприятия, ознакомиться с отраслью в целом. Но один из самых больших плюсов — стать причастным к беспрецедентному в России формату выставочных и конференционных технологий SAY FUTURE.

SAY FUTURE — это абсолютно новая платформа на базе которой мы организуем тематические и отраслевые конференции. Это не скучные многочасовые доклады, навевающие сон. Это энергичные выступления профессионалов своего дела, это интереснейшие темы и интересные люди, которые будут нашими спикерами. Это деловые встречи и важные переговоры.

Мы создаем новую историю и хотим, чтоб у тебя был шанс в ней поучаствовать. Мы делаем то, что никто никогда не делал. Впиши свое имя в нашу историю. Стань волонтером на форуме «SAY FUTURE: SECURITY»! Для того, чтобы стать волонтером, переходи по ссылке, оставь свои контактные данные, и мы свяжемся с тобой.

Напоминаем, что Международный форум современных технологий безопасности SAY FUTURE: Security пройдет 24 и 25 октября 2018 года в Москве, на территории 75 павильона ВДНХ. Помимо тематики посвященной обеспечению безопасности на различных уровнях, в любых ситуациях и сценариях, форум представит инновационную платформу выставочных и коференционных технологий SAY FUTURE.

Мы — SAY FUTURE! За нами будущее!